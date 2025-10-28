A Prefeitura de Bandeirantes deu um passo inédito em prol da saúde e educação infantil ao promover uma grande ação de atendimento oftalmológico para crianças da rede municipal de ensino. A iniciativa, solicitada pelos vereadores Gustavo do Té, Denise Cristina Capi e Roberto Carlos de Castro ao Deputado Federal Diego Garcia e com apoio da Prefeitura, permitiu que um acordo de sucesso fosse firmado com o Hoftalon (Hospital de Olhos), através do projeto social “Hoftalon nas Escolas”, focado em garantir a saúde ocular dos alunos da Rede Municipal de Educação.

O atendimento especializado ocorreu na unidade escolar Santa Terezinha, no último sábado (25), concentrando os esforços em cerca de 150 alunos que haviam sido identificados com indícios de problemas de visão. O trabalho começou com a própria rede municipal, que realizou uma triagem prévia com todos os alunos, selecionando as crianças que apresentaram dificuldades de visão para a avaliação.

A Prefeitura de Bandeirantes, junto do Hospital de Olhos, mobilizou uma impressionante estrutura. Foram trazidos equipamentos de ponta e uma equipe completa de médicos oftalmologistas. Foram 14 médicos e 13 colaboradores, que trouxeram equipamentos de ponta. O apoio logístico e operacional no local contou com o engajamento de 40 funcionários da Secretaria de Educação, além de outros profissionais da Secretaria de Saúde, reforçando a participação intersetorial do município.

As crianças passaram por todos os estágios clínicos de avaliação no local. O impacto da ação foi imediato e significativo: mais de 70% dos alunos examinados receberam prescrição e precisarão de óculos para corrigir a visão.

Ao final do processo, aquelas que receberam indicação de correção visual já puderam escolher suas armações. A previsão é que os óculos sejam entregues aos alunos beneficiados dentro de aproximadamente 60 dias, garantindo que a correção visual contribua diretamente para o desempenho escolar e a qualidade de vida das crianças de Bandeirantes.