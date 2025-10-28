A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) marcou presença na 18ª edição da Feira Internacional de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná (Ficafé) e Feira de Sabores, realizada entre os dias 21 e 23 de outubro no Centro Municipal de Eventos de Jacarezinho. O evento reuniu cerca de 70 expositores, entre empresas, instituições de ensino e pesquisa, com mais de 40 produtos regionais em destaque.

Durante os três dias de feira, estudantes e professores da UENP apresentaram projetos de pesquisa, tecnologias inovadoras e ações de extensão universitária voltadas ao desenvolvimento regional. O estande da universidade atraiu grande público e foi um dos mais movimentados da exposição.

Entre os destaques da participação da UENP esteve o simulador de microgravidade, que demonstra possibilidades de cultivo em ambientes espaciais. A professora Cristina Batista de Lima, do curso de Agronomia do Campus Luiz Meneghel, explicou que o equipamento integra pesquisas do Centro Regional de Pesquisa em Olericultura, Plantas Medicinais e Sementes (CROPS). “Este ano trouxemos produtos derivados da abóbora, como macarrão, tintura e extratos. O CROPS tem muito a agregar para toda a região”, afirmou.

O professor Eder Paulo Fagan, do Centro de Ciências Agrárias (CCA), conduziu um workshop sobre o papel da UENP no desenvolvimento de queijarias artesanais do Norte Pioneiro. Já o pesquisador Adenilson de Souza da Silva, do Núcleo de Investigação em Tecnologia de Aplicação e Máquinas Agrícolas (NITEC), apresentou projetos que utilizam tecnologia aplicada à agricultura.

A Ficafé foi organizada pela Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-PR), Prefeitura de Jacarezinho, Sebrae e Associação de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná (Acenpp). O evento tem como objetivo fomentar o agronegócio regional, promover inovação e valorizar os produtos locais.

O prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, destacou a evolução da produção cafeeira na região e o papel dos investimentos públicos. “Temos cafés diferenciados, resultado do esforço dos produtores e do apoio institucional. Precisamos continuar valorizando o que é produzido aqui”, disse.

Representantes do Sebrae também ressaltaram o potencial do Norte Pioneiro. “Nossa vocação é o alimento e o turismo. A Ficafé soma talentos de instituições, produtores e agentes de desenvolvimento”, afirmou Rubens Fernandes Negrão, gerente regional do Sebrae Paraná.

A participação da UENP reforça seu compromisso com a inovação, a pesquisa aplicada e o fortalecimento das cadeias produtivas locais, aproximando a universidade da comunidade e do setor produtivo.