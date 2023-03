Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Prefeitura de Santo Antônio da Platina realizou no último sábado, 25, um mutirão de limpeza no povoado da Platina e no distrito Monte Real. A ação foi feita através da Secretaria Municipal de Saúde em parceria as secretarias de Meio Ambiente, Obras, Promoção Humana e a empresa Paraná Verde.

O mutirão teve como objetivo a coleta de lixo e eliminação de criadouros do mosquito aedes aegypti, transmissor da dengue e chikungunya. Segundo a coordenadora da Vigilância em Saúde do município, Tatiane Néspoli, o setor de Combate a Endemia encontrou muitas larvas do mosquito transmissor nessas localidades. “O aumento do volume de chuvas potencializa o risco de uma epidemia. A Secretaria de Saúde alerta toda a população platinense, para que se empenhe em limpar seu quintal, retirar todo acumulo de água e materiais inservíveis. Combater a dengue é um dever todos!” enfatizou.

De acordo com o último informe epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde divulgado no dia 21 de março, em uma semana, foram mais de 1.800 novos casos de dengue confirmados no Paraná, uma alta de 27%.