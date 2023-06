Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro da Justiça se posicionaram sobre o ataque que aconteceu no Colégio Estadual Helena Kolody, região central de Cambé, no norte do Paraná, na manhã desta segunda-feira (19). Ambos disseram que receberam com tristeza o crime e cobraram união pela paz nas escolas.

O ataque aconteceu no meio da manhã, depois que um ex-aluno, de 21 anos, efetuou disparos de arma de fogo contra dois estudantes do colégio, que fica na Rua Estados Unidos. Segundo a Polícia Militar (PM), uma menina morreu e um menino ficou em estado grave. Ambos têm 16 anos.

Pelo twitter, o presidente Lula disse que recebeu com tristeza e indignação a notícia do ataque. Ele cobrou pela união de todos no esforço da paz nas escolas.

“Mais uma jovem vida tirada pelo ódio e a violência que não podemos mais tolerar dentro das nossas escolas e na sociedade. É urgente construirmos juntos um caminho para a paz nas escolas. Meus sentimentos e preces para a família e comunidade escolar”.

lamentou o presidente Lula, pelas redes sociais

Publicação de Lula sobre o ataque de Cambé. Foto: Reprodução/Twitter.

Já o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, parou a assinatura do acordo de cooperação do Centro Integrado de Segurança Pública de Niterói, no Rio de Janeiro, para falar do crime.

“Nós registramos que precisamos estar juntos para fortalecer a cultura da paz, fortalecer o trabalho das polícias e ao mesmo tempo fazer com que a nossa juventude, as nossas crianças, sejam afastadas dessa ideia de que a violência é um caminho para a condução de suas vidas. O caminho da união é fundamental para que tragédias não ocorram”. disse o ministro Flávio Dino, em evento no RJ