O atirador suspeito de matar uma aluna e atirar contra outro estudante em um ataque no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, na região norte do Paraná, é um ex-aluno da instituição. Segundo informações do repórter Weslley Lemos, o jovem tem 21 anos e foi até a escola nesta segunda-feira (19) para retirar o histórico escolar.

Segundo informações da Polícia Militar, apuradas por Lemos, o atirador estava com mais de 40 munições e foi preso no local. A menina baleada na cabeça morreu ainda dentro da escola e o outro estudante baleado, um menino, foi socorrido e encaminhado em estado grave para o hospital Santa Casa de Cambé.

Cerca de 10 viaturas da Polícia Militar do Paraná e do Corpo de Bombeiros estão no local. O autor do ataque não teve a identidade revelada.