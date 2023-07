Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho confirmou a chegada de 17 médicos para atuação em municípios da região do norte pioneiro do Paraná, por meio do programa ‘Mais Médicos’ nesta semana. Os profissionais fazem parte dos novos ciclos do projeto no Paraná, beneficiando diferentes Regionais.

De acordo com o diretor da 19ª Regional de Saúde, Marcelo Nascimento, a chegada dos profissionais representa um importante reforço na atenção básica em saúde, suprindo a demanda de municípios da região.

“Situação importante para o fortalecimento da nossa saúde regional, ampliando o atendimento dos pacientes nas unidades de saúde. Um exemplo da importância da ampliação é o atendimento/acompanhamento dos pacientes crônicos o que evitar o agravamento do seu quadro clínico”, avalia.

Os novos médicos devem estar à disposição da comunidade para atuação nas unidades de saúde já nos próximos dias.