A ovelha de uma família no interior de Pinhão, no Centro Sul do Paraná, criou quatro carneirinhos na quinta-feira (27). O caso é considerado raro, mas o que é mais surpreendente é que há um ano, ela também gerou quadrigêmeos. A história se repete na comunidade de Cláudio Gura, na região da Linha Barreiros.

Esta é a quarta cria da ovelha, da raça francesa, d’Ile de France. Na primeira ela teve um filhote, em 2021 trigêmeos, em 2022 quadrigêmeos, e para a surpresa dos criadores neste ano mais quadrigêmeos. Os filhotes são dois machos e duas fêmeas.

Elica Francine Gura, filha do dono da propriedade, informou que o trabalho para alimentar será o mesmo do ano passado. “A ovelha possui duas tetas, então temos que auxiliar na alimentação com mamadeiras.”

Todos os animais são saudáveis