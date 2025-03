31ª edição do Rally Transparaná teve sua largada na manhã da última sexta-feira (7), em Siqueira Campos. Com mais de 300 veículos inscritos, a competição envolveu alto nível de habilidade e concentração dos pilotos e navegadores ao longo dos 300 quilômetros percorridos até Curitiba, onde o dia terminou no Armazém Garagem.

Desde o início da prova, os competidores já percorreram mais de 2 mil quilômetros cruzando diversas regiões do Paraná. Neste sábado (8), os participantes partiram para a última etapa, saindo da Academia da Polícia Militar, no Guatupê, em São José dos Pinhais, às 8h. O destino final é Guaratuba, no litoral paranaense, com chegada prevista para as 15h, na Praça dos Namorados.

Organização e suporte

O evento esportivo é promovido pelo Jeep Clube de Curitiba , em parceria com o Governo do Estado do Paraná , através da Secretaria de Esportes do Estado , além do apoio da Federação Paranaense de Automobilismo, da Federação Paranaense de Motociclismo , do Trail Clube de Curitiba e do Rally PR 2025 .

Rally das Praias encerra Transparaná e abre o Campeonato Paranaense

No mesmo sábado (8), junto ao encerramento do Rally Transparaná, começa o Rally das Praias , que, pelo segundo ano consecutivo, marca a abertura do Campeonato Paranaense de Rally .

A competição conta com duas modalidades principais: Velocidade e Regularidade . Os competidores partiram de Curitiba em direção a Guaratuba, percorrendo estradas vicinais até o ponto de encontro, onde os participantes da modalidade Velocidade se juntam a partir das 16h.

No domingo (9), a disputa do Rally de Velocidade ocorre a partir das 9h na região do Descoberto, com aproximadamente 60 quilômetros de trechos cronometrados . A premiação dos vencedores das duas modalidades será realizada na Praça Central de Guaratuba , a partir das 16h.

Infraestrutura e acesso ao público

Além da competição, o evento contará com praça de alimentação e outras atrações para o público, com entrada gratuita . Para quem deseja assistir às provas nos trechos de estrada, o acesso deve ser feito uma hora antes da largada , pela Rodovia Máximo Jamur (Garuva-Guaratuba), junto ao Recanto Manancial .

A organização também alerta que as estradas nas regiões de Riozinho e Descoberto ficarão fechadas das 9h às 11h30 (com intervalo de uma hora) e novamente das 12h30 às 14h50 .

O Rally das Praias 2025 faz parte dos Jogos de Aventura e Natureza , promovidos pela Secretaria de Esportes do Paraná , com apoio da Prefeitura Municipal de Guaratuba .

Mais informações: www.rallyclube.com.br

Destaques do evento

✅ 31ª edição do Rally Transparaná com mais de 300 veículos

✅ Última etapa rumo ao litoral neste sábado (8), com chegada em Guaratuba

✅ Rally das Praias abre o Campeonato Paranaense de Rally

✅ Provas de Velocidade e Regularidade com trechos cronometrados

✅ Entrada gratuita e atrações para o público