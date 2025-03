Duas cidades do Paraná entraram para o ranking Smart21 Communities of 2025, do Fórum de Comunidades Inteligentes (ICF). Assaí, no Norte Pioneiro, e Ponta Grossa, nos Campos Gerais, são as duas únicas cidades brasileira a aparecer na lista e as únicas representantes da América Latina. Esta é a terceira vez consecutiva que os dois municípios do Interior do Estado disputam a premiação.

Agora, Assaí e Ponta Grossa são semifinalistas do Smart City Award, que em junho anuncia o ranking Top7 Intelligent Communities, em que serão escolhidas as sete comunidades mais inteligentes que irão para a fase final da premiação. Em outubro, durante o 2025 ICF Global Summit, será anunciada a comunidade mais inteligente do mundo. Em 2024, Curitiba foi eleita a cidade mais inteligente do mundo pela mesma premiação.

O ICF seleciona anualmente 21 cidades como comunidades mais inteligentes do mundo com base em dados quantitativos e qualitativos. Na lista de 2025, as comunidades mais inteligentes do mundo estão espalhadas em nove países de cinco continentes.

O secretário estadual da Inovação, Modernização e Transformação Digital, Alex Canziani, comemora inclusão das duas cidades no ranking e enfatiza o investimento no setor. “O Governo do Estado tem aumentado investimentos e ações voltadas para a modernização das cidades. Por isso, é um grande orgulho poder ver o reconhecimento de Assaí e Ponta Grossa, que novamente integram a lista das comunidades mais inteligentes do mundo”, afirmou.

Segundo o ICF, que é uma organização científica sem fins lucrativos dedicada à pesquisa de políticas de comunidades inteligentes, o Smart21 escolhe cidades que tenham aplicados princípios exigidos pelo fórum, como programas de governança voltados para a construção da prosperidade econômica inclusiva, saúde social e riqueza cultural.

INVESTIMENTOS – Em 2024, o Governo do Estado credenciou 302 novos espaços criativos no Sistema Estadual de Ambientes Promotores de Inovação do Paraná (Separtec), representando um incremento de 60,6% ao sistema, que anteriormente contava com 188 ambientes de inovação. O governo estadual destinou R$ 32,5 milhões no ano passado para o fomento de iniciativas de negócios e R$ 12,7 milhões para a estruturação de programas do Separtec.

O credenciamento, realizado em conjunto pelas secretarias estaduais de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), da Inovação, Modernização e Transformação Digital (SEI), e da Fazenda (Sefa), auxilia hubs, centros de inovação e agências de inovação e espaços makers, sendo a maioria em escolas da educação básica, com investimentos para impulsionar a economia

O secretário de Ciência e Tecnologia, Aldo Bona, destaca que o Paraná tem se consolidado como um dos principais polos de inovação do País. “Os investimentos em laboratórios de aprendizagem criativa, hubs de inovação e espaços coworking têm sido fundamentais para fortalecer a cultura de inovação em todo o Estado. O aumento significativo no número de espaços credenciados no Separtec, que passou de 188 para 490 em pouco tempo, mostra o compromisso do governo estadual em fomentar um ecossistema de inovação robusto e inclusivo”, afirmou.

Agora, o Paraná conta com 490 espaços credenciados espalhados em 63 municípios. Só no segundo edital de credenciamento, publicado em 2024, Ponta Grossa conta com 64 iniciativas, 61 a mais do que no ano anterior, quando a cidade teve três ambientes promotores de inovação credenciados.

AÇÕES – Entre os ambientes credenciados por Ponta Grossa estão 50 Laboratórios de Aprendizagem Criativa (LACs), além de espaços de inovação como Centros de Inovação, Hubs de Inovação, Incubadoras e Pré-incubadoras.

O avanço demonstrou ser importante para a consolidação do ecossistema de inovação de Ponta Grossa, chamado “Vale dos Trilhos”. O município também recebeu, por iniciativa da SEI, um repasse de R$ 1,5 milhão para a criação de um espaço coworking público e gratuito.

Além do coworking de Ponta Grossa, a SEI vem investindo em outros espaços semelhantes em diversas regiões do Estado, como parte da estratégia de fomento da cultura de inovação do Paraná. No total, o investimento nos espaços já ultrapassou R$ 10 milhões em Pato Branco, Cascavel, Guarapuava, Umuarama, Maringá, Jacarezinho e no Porto de Paranaguá.

Assaí também conta com um ambiente promotor de inovação credenciado pelo Separtec, a chamada Agência de Inovação do Vale do Sol, criada com apoio do Governo do Estado, por meio da SEI. A agência faz parte do ecossistema de inovação e transformação digital da cidade e tem como objetivo gerar empregos e renda, melhorar a qualidade dos serviços de saúde e educação e promover o bem-estar da população de forma sustentável.

O local é equipado com diversos espaços como estúdios de fotografia, TV e gravação de podcasts, ambiente para criação de protótipos, espaço coworking, escritório virtual e salas multiuso onde são ministrados cursos de programação, design, banco de dados, gestão de negócios e marketing digital.

O espaço fica dentro do Colégio Estadual de Ensino Profissionalizante (CEEP), unidade que coleciona prêmios na área de inovação. O colégio possui cerca de 800 alunos e atende nove municípios da região Norte. Entre os principais projetos estão o desenvolvimento de startups, sistemas e aplicativos voltados para os setores do agronegócio, engenharia elétrica, mecânica e automação