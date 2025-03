Na noite de sábado (8), um grave acidente foi registrado na PR-218, no município de Carlópolis, resultando na morte de dois jovens. O sinistro ocorreu por volta das 23h40 no km 08+400m da rodovia, quando uma motocicleta Honda/CG 160 Fan colidiu lateralmente com um Citroën/Picasso preto, cujo condutor fugiu do local sem prestar socorro.

Detalhes do acidente

Segundo informações apuradas no local, uma motocicleta trafegava no sentido Divisa/SP – Carlópolis quando o veículo Citroën/Picasso acessou a pista, ocasionando a colisão. A via é de pista simples, com sinalização de faixa contínua/seccionada e trecho reto.

O tempo estava bom no momento do acidente, o que não sugere interferência climática no ocorrido.

Vítimas e atendimento

Condutor da moto : WAS, 20 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu após o socorro.

: WAS, 20 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu após o socorro. Passageiro da moto : RAAG, 18 anos, também teve óbito posteriormente.

: RAAG, 18 anos, também teve óbito posteriormente. Ambos foram encaminhados para o hospital de Carlópolis, mas não sobreviveram aos ferimentos.

Condutor do carro fugiu e é procurado

O motorista do Citroën/Picasso evadiu-se do local e ainda não foi identificado. As autoridades seguem investigando o caso e buscando informações que possam levar ao paradeiro do condutor.

A polícia pede que qualquer pessoa com informações sobre o veículo envolvido entre em contato com as autoridades locais.