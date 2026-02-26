O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Quatiguá realizou mais uma reunião ordinária mensal para discutir e planejar ações voltadas à proteção e ao fortalecimento das políticas públicas destinadas à infância e juventude do município.

Durante o encontro, os conselheiros avaliaram iniciativas em andamento, analisaram demandas atuais e definiram estratégias para ampliar a efetividade dos programas desenvolvidos. A atuação do CMDCA é essencial na formulação de diretrizes, no acompanhamento da aplicação de recursos e na fiscalização das ações que garantem os direitos das crianças e adolescentes.

O Conselho também é responsável por promover diagnósticos sobre a realidade local, identificando necessidades e propondo medidas que assegurem proteção, desenvolvimento e inclusão social desse público.

A reunião foi realizada nas dependências do CRAS – Centro de Referência da Assistência Social, espaço que frequentemente acolhe os debates e deliberações do colegiado. Os encontros acontecem mensalmente e representam um importante instrumento de fortalecimento das políticas públicas voltadas à infância e juventude em Quatiguá.

A participação ativa dos membros reforça o compromisso do município com a promoção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes.