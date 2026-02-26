A Prefeitura de Santo Antônio da Platina, por meio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), promove nos dias 5 e 6 de março a Oficina de Comunicação Não Violenta (CNV), voltada à comunidade.

A atividade será realizada das 13h às 17h, na sede do Centro de Atendimento do Cadastro Único (CadÚnico), localizada na Rua Vereador José Ritti, nº 47, na Vila Ribeiro, ao lado do Centro de Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação (CDTI).

Segundo o coordenador do Creas, o assistente social José Ricardo de Souza, a proposta “é trabalhar práticas de diálogo respeitoso, escuta ativa e resolução pacífica de conflitos, fortalecendo vínculos familiares e comunitários.

Inscrições presenciais

As inscrições deverão ser feitas presencialmente no Creas (Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 643, Centro), nesta sexta-feira, dia 27, das 8h às 11h30 e das 13h às 17h. As vagas são limitadas.

Os participantes receberão Certificado de participação ao final da Oficina. Durante os dois dias de formação, também será oferecido lanche aos participantes.

A iniciativa da Gestão 2025/28 integra as ações comunitárias desenvolvidas pelo Município – através da Secretaria de Assistência Social –, com foco na promoção de direitos e no fortalecimento das relações interpessoais.