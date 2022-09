Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) confirmou nesta terça-feira, 27, o início das obras para a construção de um canil municipal em Ribeirão Claro. Romanelli visitou a cidade e manteve encontro com o prefeito João Carlos Bonato (PSB) e a vice-prefeita Ana Maria Baggio Molini (PSB), além de vereadores e lideranças.

“Asseguramos o repasse de R$ 250 mil para a construção do canil municipal. O espaço vai dar segurança aos animais abandonados, que vão passar a viver em um ambiente mais adequado, sem fome e sede, e com acompanhamento de profissionais capacitados para cuidar da saúde deles”, enfatiza Romanelli.

A prefeitura do município já iniciou os preparativos para o terreno onde será construído o canil, com as obras de terraplanagem. O terreno fica na Avenida Gustavo Baggio. Segundo o prefeito, o espaço vai servir de refúgio seguro para os animais que vivem em situação de vulnerabilidade.

É o Bicho — “Será um local de passagem, já que vamos buscar lares definitivos para os cães. Servirá, também, de núcleo de referência em controle e bem-estar animal”, destaca Bonato. Ele lembra, no entanto, que o abrigo não é a solução para o abandono de animais.

“Mas tem um papel importante na sociedade, especialmente no resgate e encaminhamento de adoções”, ressalta o prefeito, lembrando o trabalho parlamentar do deputado Romanelli, que aprovou um projeto de lei que permitiu o reconhecimento de Utilidade Pública para a ONG É o Bicho.

A equipe da prefeitura finaliza o projeto da estrutura física do imóvel, para realizar em breve a licitação para contratar a empresa responsável pela execução da obra. “Essa será mais uma conquista de Ribeirão Claro, em parceria com o deputado Romanelli, que está sempre presente e garantiu a liberação de R$ 250 mil para atender a essa demanda”, comemora o prefeito.

Romanelli lembra que a proteção animal é uma proposta de trabalho dele na Assembleia Legislativa. Ele é coautor da Lei 21.045/2022, que proíbe a realização de corridas competitivas de cães.

“A proibição se aplica independentemente de figurarem ou não apostas, ofertas de brindes ou promoções, além da especificação de raças, da linhagem, da variante ou da categoria dos cães. Com isso, garantimos a proteção animal em todo o Paraná”, conclui o deputado.