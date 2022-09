Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um assaltante foi preso pouco tempo depois de roubar um posto de combustíveis no bairro Sítio Cercado, em Curitiba, na noite desta quarta-feira (28). Ele levou R$ 45 do caixa e disse aos policiais militares que o prenderam que o posto era fácil de roubar, porque o funcionário do caixa “era bundão” e não reagiria. O dinheiro seria usado para comprar bebida, segundo o bandido.

O roubo aconteceu por volta das 23h30. O assaltante chegou no posto, que fica na Rua Rancho Alegre, e antes de dar voz de assalto fingiu ser cliente, como disse o funcionário, que não se identificou.

“Ele e outro rapaz chegaram a pé e ele veio direto ao caixa. Fingiu que iria comprar alguma coisa, perguntou se tinha cigarro solto, falei que não tinha, ele então deu voz de assalto. Pediu tudo que tinha no caixa. Falou que era para darmos o que tinha no caixa porque se não atiraria”.

Com medo de uma possível reação, o rapaz não pensou duas vezes e entregou o valor que tinha no caixa.

“Nem consegui conferir o que tinha, só entreguei. Quando fechamos o caixa, deu um furo de R$ 45”.

Caiu a casa

A Polícia Militar (PM) foi chamada e, minutos após o roubo, o assaltante estava preso. O soldado Sulivan contou que o suspeito já estava sozinho quando foi encontrado. “Repassaram as características e nós conseguimos abordá-lo. Ele confessou que tinha roubado minutos antes. Disse que estava precisando de dinheiro para beber e acabou roubando”.

Durante a prisão, o que deixou a equipe da PM indignada foi o fato de o suspeito debochar aos policiais dizendo que era fácil roubar aquele posto.