Com a chegada do verão, um golpe recorrente no litoral do Paraná nos últimos anos durante feriados e temporada de férias volta a chamar atenção. Estelionatários anunciam uma casa com aluguel abaixo do mercado, mas quando o locatário chega ao local indicado, o imóvel não existe. Para evitar problemas cm isso, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) e o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) emitiram um alerta e deram as dicas para turistas e veranistas evitarem prejuízos.

Após pagar a locação e chegar no local onde a casa de praia deveria estar, o contato do locador desaparece, e as vítimas se dão conta do golpe. De acordo com a PCPR, é comum que nestes casos, a proposta falsa seja tentadora e com preços incomuns. Outra característica do golpe é que os locadores tenham pressa para fechar negócio.

“Antes de fazer qualquer adiantamento de dinheiro, visite o local pessoalmente e constate se realmente aquele local existe”, orienta o delegado Emmanoel Davi, da Polícia Civil.

Já a diretora do Procon/PR, Cláudia Silvano, sugere que, caso não seja possível encontrar o locador pessoalmente. “O ideal é procurar saber se o anúncio corresponde com a realidade, se o local existe, se tem infraestrutura básica, como mercado, padaria, farmácia, e se é perto da praia”.

Outra sugestão é priorizar a locação de imóveis intermediados por imobiliárias ou por pessoas que já foram até o local desejado. De acordo com a PC, caso alguém seja vítima do golpe, é necessário procurar a delegacia de Polícia Civil mais próxima e registrar um boletim de ocorrência.