Jojo Todynho revelou, nesta segunda-feira (7), que fará a cirurgia bariátrica. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da cantora, após suspeitas levantadas pelos fãs.

Os rumores começaram após a funkeira postar uma foto em uma clínica do aparelho digestivo e de obesidade nesta segunda-feira (7).

“Hoje eu estou dando um novo rumo à minha vida. Com certeza agora tudo mudará e eu estou preparada. Por isso falo com vocês, faça tudo o que você quiser. Quando esse desejo partir de você e não de pressão alheia”, escreveu Jojo nos stories do Instagram.

As informações são do Portal de notícias R7.