O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) é responsável pelo atendimento de urgência e emergência em todo o Paraná e tem papel fundamental na resposta rápida a situações que exigem socorro imediato. Em 2025, o serviço contabilizou 1.245.276 ligações recebidas, 77.608 orientações médicas e 1.044.882 envios de equipes ao local para atendimentos à população e encaminhamento ao serviço de saúde adequado, conforme orientação do médico regulador.

Os números são da Secretaria da Saúde do Paraná (Sesa-PR) e demonstram a alta demanda e a importância do atendimento pré-hospitalar para a população. Cerca de 10% dos acionamentos ou eram trotes ou a vítima não estava no local.

Os principais tipos de ocorrências atendidas e concluídas em 2025 foram as clínicas (752.159), traumáticas, como acidentes de trânsito e quedas (209.364), atendimentos obstétricos, envolvendo gestantes e partos (29.533) e ocorrências psiquiátricas (45.424), reforçando o papel do Samu também em crises de saúde mental.

No primeiro mês deste ano já foram mais de 100 mil ligações, uma média de 3,3 mil por dia, além de 88.196 ocorrências concluídas.

O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, destaca que o Governo do Paraná investe de forma constante no aperfeiçoamento dos serviços de urgência e emergência no Estado. “Ao longo dos últimos seis anos, foram mais de R$ 1 bilhão para o custeio dos serviços e aquisição de ambulâncias para atendimento em ruas e estradas. A atuação do serviço reforça o compromisso do Estado com a assistência em situações críticas, onde cada minuto pode fazer a diferença”, afirma.

ATENDIMENTO INTEGRAL – Embora muitas ocorrências resultem no deslocamento de ambulâncias, grande parte do trabalho do Samu começa ainda na central de regulação médica, onde profissionais especializados avaliam cada chamada. As mais de 77 mil orientações médicas via telefone em 2025 permitiam que os recursos fossem direcionados aos casos mais graves, garantindo maior eficiência e rapidez no atendimento emergencial.

Dos 752.159 atendimentos clínicos, 706.234 foram de adultos e 45.925 pediátricos, sendo todos direcionados pelo Samu conforme a gravidade do caso. O serviço atua de forma integrada com hospitais, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Corpo de Bombeiros e demais serviços da rede estadual de saúde, assegurando continuidade no cuidado e agilidade nas transferências quando necessário.

AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO– Em 2019, o Samu contemplava uma cobertura de 68% no território paranaense. Com os investimentos do Governo do Estado, o serviço expandiu, permitindo levar a cobertura para 100% no Paraná. De acordo com os registros da Sesa, o Samu tem expandido consistentemente sua média anual de operações. Em 2019, por exemplo, o número era de 520.502 pessoas atendidas pelo serviço. Metade do atual.

Implantado em 2004, o serviço atendia, inicialmente, apenas os municípios de Curitiba e São José dos Pinhais. Atualmente, o Samu conta com 11 Centrais de Regulação de Urgência, 217 ambulâncias de suporte básico, 65 de suporte avançado, além de quatro motos, cinco helicópteros e um avião, garantindo remoções rápidas e eficientes em locais de difícil acesso.

24 HORAS EM TODO O ESTADO– Com cobertura disponível em todos os 399 municípios do território paranaense, o Samu funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, por meio do número 192. O serviço conta com equipes multiprofissionais, ambulâncias de suporte básico e avançado, além de centrais de regulação equipadas para decisões rápidas e seguras.