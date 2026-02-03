Na sexta-feira (30), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu dois suspeitos por transporte de cocaína no município de Carlópolis/PR.

A ação ocorreu após fiscalização orientada por análise de risco. Os policiais localizaram dois indivíduos com duas motocicletas em um hotel da região após monitoramento na BR-153. Durante a fiscalização dos veículos, foram identificados sinais de alteração na estrutura de uma das motocicletas, com a presença de um fundo falso sob o assento. Questionados sobre o motivo da viagem e a propriedade do veículo, os envolvidos alegaram que não possuíam destino definido e negaram a posse da motocicleta; contudo, a chave e os documentos do veículo foram encontrados em posse de um dos suspeitos.

Após a abertura do fundo falso, foram localizados 33 invólucros de tamanhos variados contendo pasta-base de cocaína, totalizando aproximadamente 7,3 quilos da droga. Durante a retirada do entorpecente, ambos confessaram o transporte da droga até uma localidade que afirmaram ainda desconhecer.

Diante dos fatos, os dois indivíduos foram presos e encaminhados, juntamente com as motocicletas apreendidas e os entorpecentes, à Polícia Judiciária para as providências cabíveis.