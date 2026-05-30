Polícia Militar do Paraná apreende maconha na Operação CGFron Brasil Contra o Crime Organizado nas Divisas

Na madrugada de 30/05/2026, por volta das 1h30, na BR 369, Praça de Pedágio desativada de Andira/PR, ação conjunta entre as equipes do Canil da 2ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) e da ROTAM do 2º Batalhão da Polícia Militar (Unidades da Polícia Militar do Paraná) resultou na apreensão de 49,550 (quarenta e nove quilos e quinhentos e cinquenta gramas) de maconha.

O flagrante ocorreu no âmbito da Operação CGFRON – Brasil contra o crime organizado – Divisas, durante a abordagem a um ônibus interestadual que fazia a linha Maringá (PR) x São Paulo (SP).

Durante a fiscalização no compartimento de bagagens, o cão de faro Arius indicou positivamente para uma mala preta. Pela numeração do tíquete de viagem, os policiais identificaram o proprietário. Em seguida, o animal realizou buscas no interior do coletivo e apontou também para uma mochila verde, que estava em posse do mesmo passageiro.

Ao abrir as bagagens, os militares encontraram: 70 tabletes da substância na mala do bagageiro (40,755 kg) e 16 tabletes na mochila de mão (8,795 kg).

Ao todo, foram retirados de circulação 86 tabletes de maconha.

Perguntado pelas equipes, o homem confessou que buscou a droga em Ponta Porã (MS), na fronteira com o Paraguai, e pretendia entregá-la na Rodoviária da Barra Funda, na capital paulista. Ele receberia R$ 10.000,00 pelo transporte.

O suspeito (32 anos) recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado, junto com a droga apreendida, à Delegacia de Polícia Civil de Cambará para as providências da justiça.