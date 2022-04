Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Desde o início deste mês, por volta do dia 5, a população de Santo Antônio da Platina/PR não conta com o atendimento da ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O veículo, já bem sucateado, tem passado mais tempo na oficina da Central do Samu em Cornélio Procópio, do que servindo os pacientes locais. Depois de praticamente duas semanas parada para conserto, a ambulância voltou ontem à cidade, e quando foi de madrugada, em mais um transporte de paciente, quebrou novamente e tornou a deixar os cidadãos “na mão”. Quem socorre a população na falta do Samu são os Bombeiros de Santo Antônio da Platina.

De acordo com informações de trabalhadores, normalmente são atendidas cerca de oito ocorrências diariamente na cidade e também há o serviço de transporte de pacientes para hospitais da região.

O problema não é uma exclusividade dos platinenses. Jacarezinhenses têm sofrido dificuldades semelhantes, o que tem gerado inúmeras reclamações, embora, a Prefeitura de Jacarezinho esteja enviando ambulâncias do município em substituição as do Samu.

Continua depois da publicidade

Drama dos funcionários

Desde o começo deste ano, a empresa que administra o Samu em boa parte do Estado do Paraná, a OZZ Saúde, tem enfrentado problemas de bloqueios judiciais de suas contas bancárias, e o fato está refletindo diretamente nas datas dos pagamentos dos salários, vales e vales alimentação dos colaboradores. O problema já ganhou uma proporção tão grande, que na semana passada a emissora RC FM de Cornélio Procópio fez uma matéria exclusiva que se intitulava “O Drama dos Funcionários do Samu”. O radialista Amaury Brevlheri chegou a chamar a atenção do Consórcio Municipal de Saúde do Norte do Paraná (Cisnop), das prefeituras atendidas pelo serviço e das regionais de saúde para que intercedam pela categoria. Em páginas da rede social Facebook há relatos de conhecidos dos funcionários sobre a situação financeira que os atrasos salariais estão causando na vida familiar deles, porém, por receio de represálias, nenhum dos trabalhadores se manifesta publicamente.

Região também sofre – Em Jacarezinho, o drama é igual, tanto na questão salarial quanto das ambulâncias. Um colaborador disse que Joaquim Távora e Bandeirantes também estão com os veículos sucateados e que ficam mais tempo no conserto do que no atendimento à população. Os salários também estão atrasados.

Este mês tanto o pagamento quanto o vale alimentação foram quitados com atraso e sem multas nem correção. O Vale Alimentação foi dividido em duas parcelas e ainda ficaram R$ 10,00 para trás. “Nossa situação é grave. Ganhamos pouco, mas precisamos do emprego. Por sermos funcionários da área da Saúde também somos impedidos por lei de paralisar as atividades, mas essa seria uma solução”, disseram à reportagem do Portal Tá No Site.

A Empresa

No dia 16 de março, a imprensa entrou em contato com a assessoria de imprensa da OZZ Saúde, com sede em Curitiba.