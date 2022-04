Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A prefeitura de Jacarezinho emitiu uma nota de esclarecimento sobre a paralisação das obras de implantação da ciclovia nas avenidas Manoel Ribas e Brasil, causada pelo abandono da empreiteira vencedora da licitação para execução do projeto.

De acordo com a nota, veiculada nas mídias da prefeitura na tarde desta quarta-feira (20), a empreiteira foi participante única da licitação para implantação da ciclovia, não tendo, portanto, a possibilidade de convocação de outra empresa que eventualmente tivesse participado do pleito para continuidade das obras.

A prefeitura ainda garantiu que notificou a empresa repetidas vezes devido aos atrasos frente ao cronograma original das obras e, mediante ao não posicionamento da empresa licitada, rescindiu o contrato entre as partes.

Agora a prefeitura de Jacarezinho avalia eventuais punições à empresa pela quebra de contrato – uma comissão está sendo formada para que possíveis sanções sejam estabelecidas contra a contratada.

A nota é concluída garantindo que uma nova licitação será realizada para a conclusão da ciclovia e que os trâmites para o novo processo já estão em andamento.