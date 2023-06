Escutar esta notícia Escutar esta notícia

As Agências do Trabalhador do Paraná estão com 13.698 vagas de emprego com carteira assinada nesta segunda-feira (26). A maior parte é para auxiliar de linha de produção, com 3.395 oportunidades. Na sequência, aparecem as funções de operador de magarefe, com 308 vagas disponíveis no Estado, repositor de mercadorias, com 252, e abatedor de porco, com 250.

A Região Metropolitana de Curitiba concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis (3.089). São 261 vagas para auxiliar de linha de produção, 252 para repositor de mercadorias, 240 para operador de telemarketing receptivo e 160 para operador de telemarketing ativo e receptivo.

Confira as vagas em todo estado clicando aqui