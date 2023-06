Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um bombeiro foi surpreendido por uma bebê abandonada, que transformou a vida da família dele para sempre. Sem querer se identificar, ele contou emocionado sobre como a filha, que ele tentava há 10 anos com a esposa, veio da forma mais inesperada possível.

O militar de Ocala, na Flórida, nos Estados Unidos, prefere permanecer no anonimato, mas a história dele ganhou o mundo.

A neném, batizada de Zoey, foi encontrada às 2h da manhã e resgatada por ele e agora adotada é um caso de amor. “Eu a peguei e segurei. Fechamos os olhos, e foi isso. Eu a amo desde aquele momento”, contou o bombeiro que Zoey já está com 5 meses.

O momento

O bombeiro contou que, ao abrir a Safe Haven Baby Box e ver a bebê, pensou em ligar para a mulher, mas se segurou porque era de madrugada.

Ele seguiu para o hospital para que a criança fosse examinada. Lá, o bombeiro, que é paramédico, escreveu um bilhete e deixou com Zoey.

“Expliquei que minha esposa e eu estávamos tentando há 10 anos ter filhos. Disse que estávamos registrados para adotar”, contou o bombeiro. “Tudo o que precisávamos era de uma criança.”

Quando o bombeiro contou para a mulher o que havia acontecido, ela não parou de chorar.

Fortes emoções

Inseguro, o bombeiro disse que temia que o bilhete escrito por ele não chegasse a ser lido ou considerado.

Porém, tudo correu da melhor forma possível.

Zoey foi colocada na caixa de bebê Safe Haven da estação em 2 de janeiro. Em 4 de janeiro, ela estava em casa com o bombeiro e a mulher dele. O casal adotou Zoey em abril.

“A forma como a encontrei [a Zoey] foi Deus nos ajudando”, disse o bombeiro, emocionado, e aos prantos.

O bombeiro disse que compartilha a história na esperança de localizar a mãe de Zoey.

“Queremos que ela saiba que a filha está bem cuidada e que é amada além das palavras”, disse.

Um detalhe que o bombeiro soube no hospital: o cordão umbilical do bebê havia sido amarrado com um cadarço.

Safe Haven Baby Box

Os Safe Haven Baby Box são locais de refúgio que permitem que as mulheres entreguem bebês para adoção sem serem julgadas criminalmente.

Nos Estados Unidos, há 148 destes locais.

Os dispositivos são controlados por temperatura e apresentam uma cama estilo berço no interior. Quando um bebê é deixado no local, um dispositivo dispara avisando os bombeiros.