O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) confirmou nesta segunda-feira (10) a ocorrência de mais dois tornados no interior do Paraná durante as tempestades da noite de sexta-feira (07), além de finalizar a classificação do tornado que já havia sido confirmado no município de Rio Bonito do Iguaçu. Os outros tornados aconteceram em Turvo e Guarapuava. Confira a nota técnica.

As análises foram feitas, além do trabalho em cima dos radares, com vídeos, sobrevoos e vistorias em solo. A equipe técnica segue realizando estudos e análises de outras ocorrências suspeitas.

De acordo com o Simepar, as condições atmosféricas — com grande aporte de calor e umidade, além da intensificação e mudança na direção dos ventos com a altura, — criaram um ambiente favorável à formação de tempestades severas e tornados no Estado.

Por volta das 18h, uma tempestade supercelular atingiu Rio Bonito do Iguaçu, provocando danos significativos na área urbana. Foi um tornado de categoria F3 na escala Fujita, com ventos estimados entre 300 km/h e 330 km/h.

Na sequência, outras duas tempestades severas também geraram tornados: uma em Guarapuava, especialmente na região do distrito de Entre Rios, classificada como F2, com ventos próximos de 250 km/h; e outra em Turvo, ao sul da área urbana central, também classificada como F2, com ventos ao redor de 200 km/h.

O tornado mais intenso se formou em Espigão Alto do Iguaçu, e adquiriu intensidade maior quando já estava sobre Rio Bonito do Iguaçu. Possivelmente o tornado teve um diâmetro de 800 metros a um quilômetro. Ele também passou por Porto Barreiro. No total, percorreu uma distância de aproximadamente 40 km.

“Foram percebidas algumas torres de transmissão de energia que tinham caído na direção do tornado, a vegetação estava destruída e foram perceptíveis movimentos relativamente aleatórios nos danos nas árvores. Algumas árvores foram 100% destruídas, não sobrou nenhuma folha, nenhum galho, apenas o tronco. De forma geral, os carros foram arremessados a cerca de 50 metros de distância. A maioria das casas era de madeira e todas foram completamente destruídas”, explica Leonardo Furlan, meteorologista do Simepar especializado na área de tempestades severas, e que participou das análises. “Isso ajuda na caracterização”.

SUPERCÉLULA

A supercélula que originou o tornado de Rio Bonito do Iguaçu se formou na altura do município de Quedas do Iguaçu. Foi a mesma supercélula que deu origem ao segundo tornado classificado, no Distrito de Entre Rios, em Guarapuava. Outra supercélula, que se formou na cidade de Ibema e passou por Guaraniaçu e Goioxim, originou o terceiro tornado classificado, já na cidade de Turvo.

As análises foram realizadas a partir das imagens do radar meteorológico de Cascavel, observações com sobrevoo de um meteorologista do Simepar em Rio Bonito do Iguaçu e região, ao lado de engenheiros do Corpo de Bombeiros, e registros compartilhados pela população e veículos de comunicação. Mais de 15 profissionais do Simepar participaram da força-tarefa.

O Simepar segue analisando imagens e relatos de outras possíveis ocorrências na região, que apresentam indícios de tornados. Novas atualizações serão divulgadas assim que as análises forem concluídas. O Simepar reforça a importância do acompanhamento das previsões e dos alertas meteorológicos, especialmente em situações de tempo severo, e mantém o monitoramento contínuo das condições atmosféricas em todo o estado.