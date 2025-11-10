A Prefeitura de Jacarezinho anuncia o novo secretário municipal de Saúde, Ademir Aparecido Moreira, que será oficialmente empossado nesta terça-feira (12). Com ampla experiência na gestão pública e trajetória consolidada na área da saúde, Ademir assume o cargo com o compromisso de fortalecer as políticas públicas e aprimorar o atendimento à população jacarezinhense.

Residente em Arapoti (PR), Ademir possui formação em Tecnologia em Processos Gerenciais pela Uninter e uma carreira marcada pela implantação de importantes programas e estruturas na área da saúde pública. Atuou como secretário de Saúde em diversos municípios paranaenses — entre eles Arapoti, São José da Boa Vista e Sengés — além de ter exercido funções administrativas em diferentes gestões municipais.

Ao longo de sua trajetória, Ademir foi responsável por projetos de grande impacto social, como a implantação de 10 equipes do Programa Saúde da Família, 8 equipes de saúde bucal nas UBS, o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I), o Samu 192, e a Clínica Materno Infantil para atendimento especializado em pediatria, ginecologia e obstetrícia. Também liderou a implantação de sistemas informatizados nas unidades básicas de saúde, ampliando a eficiência dos serviços oferecidos à população.

Em Arapoti, foi um dos responsáveis pela modernização do Hospital Municipal 18 de Dezembro, com a terceirização de atendimentos 24 horas em diversas especialidades, como ortopedia, ginecologia, obstetrícia e clínica médica. Ademir também coordenou a implantação de um centro de imagem completo, com tomografia, raio-x, ultrassonografia e exames laboratoriais 24 horas, além de ter participado da estruturação da coleta seletiva e do sistema de saneamento básico no município.

Com mais de 30 anos de experiência na administração pública, o novo secretário destaca que sua prioridade será fortalecer a rede municipal de saúde, garantindo atendimento humanizado e eficiente.

“Jacarezinho tem uma estrutura de saúde importante e uma equipe comprometida. Nosso trabalho será somar experiência e gestão para aprimorar serviços, ampliar acesso e garantir que o cidadão seja bem atendido em todas as áreas”, afirmou Ademir.