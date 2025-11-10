A Polícia Civil do Paraná (PCPR) realizou, na manhã de sexta-feira (7), uma cerimônia para homenagear policiais civis de Jacarezinho, no Norte do Estado. Durante o evento, foram entregues 44 Medalhas de Serviço Policial em reconhecimento aos anos de dedicação à Segurança Pública.

Na solenidade, quatro policiais civis receberam a medalha de ouro, simbolizando três décadas de serviço. Outros 16 foram agraciados com a medalha de prata, por seus 20 anos de atuação, e 24 receberam a medalha de bronze, marcando 10 anos de trajetória profissional.

A Medalha de Serviço Policial tem como objetivo reconhecer e premiar a dedicação, eficiência e os serviços prestados pelos policiais civis em benefício da Segurança Pública do Paraná. A cerimônia aconteceu no auditório do SENAC de Jacarezinho.

Representando o Departamento da Polícia Civil do Paraná, o delegado-chefe da 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho, Amir Roberto Salmen, ressaltou que o trabalho desenvolvido pela equipe tem sido reconhecido, inclusive fora do país, resultado do comprometimento e da dedicação diária de cada servidor.

Agradecimento

“Por isso, o que estamos fazendo aqui hoje é um agradecimento. Essa homenagem, esse papel e essa medalha representam mais do que um reconhecimento: representam o compromisso, o amor e a responsabilidade que todos nós temos com a instituição e com a sociedade”, explica.

O evento reafirmou o compromisso da PCPR em valorizar aqueles que dedicam suas carreiras à proteção da sociedade.

MEDALHAS – De acordo com o decreto 5545/2020, as medalhas são concedidas aos servidores durante uma solenidade oficial. Para receber a honraria, o policial deve atender a critérios específicos, como não estar respondendo a sindicância, processo administrativo disciplinar ou criminal, além de possuir o tempo exigido de efetivo serviço correspondente à categoria da medalha.

PRESENÇAS – Também estiveram presentes na cerimônia o delegado-chefe da 11ª Subdivisão Policial de Cornélio Procópio, João Manoel Garcia Alonso Filho; odelegado-chefe da 18ª Subdivisão Policial de Telêmaco Borba, João Paulo Menuzzo Lauandos; o vice-prefeito municipal de Jacarezinho, Antonio Neto; representando o Exército Brasileiro, o 1° Sargento Eberson Joceli Da Costa Pereira; e o gerente executivo do Senac de Jacarezinho, Antenor de Matos Pinheiro.