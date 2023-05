Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um vídeo que está viralizando nas redes sociais mostra um socorrista do Samu escorregando enquanto atende um paciente, imobilizado, e caindo por cima dele. O caso aconteceu no Novo Gama, Entorno do Distrito Federal, e acabou virando motivo de piada.

Mas o técnico em enfermagem que protagonizou a cena se defendeu: “Pode acontecer com qualquer um de nós que está trabalhando na rua”.

O socorrista Gustavo Rios realizava o atendimento a um motoqueiro vítima de acidente de trânsito, em uma colisão que acabou provocando o derramamento de óleo na pista, na última sexta-feira (19). Com o local escorregadio, o técnico acabou caindo por cima do motociclista imobilizado, mas garantiu que ele não se feriu e os dois ainda riram dentro da ambulância.

