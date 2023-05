Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O tráfego de veículos na PR-492, em Tamboara, região noroeste do Paraná, foi liberado no trecho que estava interditado após a formação de uma cratera na pista. Foram dois meses de interdição. O pavimento cedeu por causa do excesso de chuva, conforme a Secretaria de Infraestrutura e Logística.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) iniciou as obras emergenciais em 21 de abril. No local, km 11+700 da rodovia, foram feitos terraplenagem, implantação de colchão drenante, recomposição de bueiro de concreto, recomposição da base da pista de rolamento, novo revestimento asfáltico e sinalização horizontal.

Mais obras devem ser feitas sem afetar o tráfego de veículos. O valor total é de R$ 1.221.083,80, com prazo de execução de 150 dias.