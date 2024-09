O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta laranja de temporal para Paraná nesta quinta-feira (19). O estado está sob risco de queda de granizo e rajadas de vento de até 100 km/h em algumas regiões.

Conforme o Inmet, o volume acumulado de chuva deve variar entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia. Além disso, há risco do temporal provocar estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

De acordo com o instituto, as regiões em risco de temporal são: Noroeste, Sudoeste, Oeste e Centro-Sul do Paraná. O alerta vale do final da noite desta quinta até o início da tarde de sexta-feira (20).

Recomendações

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Chuva de granizo atinge o Paraná

Algumas cidades da Região Metropolitana de Curitiba foram atingidas por chuva de granizo na manhã desta quinta. Segundo o meteorologista do Simepar, Lizandro Jacóbsen, esse gelo derrete antes de chegar ao solo.

“Então essas pequenas pedras conseguem chegar até o solo e esse granizo miúdo chega em algumas partes da região metropolitana. Isso porque as tempestades estão realmente bem localizadas, assim como no centro-sul e parte dos Campos Gerais. Claro que essa situação ainda perdoa por mais algumas horas tanto na capital como em direção ao litoral”, explicou.