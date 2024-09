Um incêndio em uma residência no bairro Lindouro, em Pinhão, na região Centro-Sul do Paraná, matou um avô e uma neta, de apenas 5 anos. O fogo no imóvel foi registrado na tarde desta quarta-feira (18) e também deixou três pessoas feridas – duas jovens e um criança.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência na Travessa da Paz por volta das 16h30, desta quarta-feira (18). No local, a equipe recebeu a informação que duas pessoas estavam no imóvel, que havia sido tomado pelas chamas rapidamente.

Os militares iniciaram o combate ao incêndio e localizaram os dois corpos, sendo um homem, de 47 anos, e a neta, de 5. Outras duas moças, de 24 e 25 anos, além de uma criança, de 6, sobreviveram.

Morte de criança em incêndio causa comoção

A menina de 5 anos que morreu no incêndio foi identificada como Aylla Sofia. Nas redes sociais, a mão da garota compartilhou uma foto de luto, onde lamentou a perda da pequena e também do pai, que estava com a neta no imóvel.

Um tio da criança e filho do homem que morreu, também utilizou as redes sociais para lamentar a tragédia. A morte causou comoção entre familiares e também na cidade de aproximadamente 30 mil habitantes.