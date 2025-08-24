O Rio Grande do Sul enfrenta um cenário de destruição causado pelas fortes chuvas que atingem o estado desde a última quinta-feira (21). De acordo com a Defesa Civil, o número de municípios afetados praticamente dobrou em menos de 24 horas: o boletim divulgado na manhã deste sábado (23) registrava 17 cidades com ocorrências, mas no relatório mais recente a lista já soma 34.

Até o momento, 529 moradores estão desalojados ou desabrigados. A situação mais grave ocorre em São Lourenço do Sul, a 207 quilômetros de Porto Alegre. Em apenas um dia, o município acumulou 143,8 milímetros de chuva, o que fez o Arroio São Lourenço transbordar e invadir diversas casas nas áreas próximas às margens.

Com o avanço da água, o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul precisou realizar ao menos sete resgates na região. Até agora, 523 pessoas tiveram de deixar suas residências.

Departamento de Logística da Defesa Civil foi acionado para o envio de ajuda humanitária, incluindo cestas básicas, água potável, colchões e kits de higiene.

Chuvas fortes no Rio Grande do Sul: previsão do tempo

A frente fria que atua sobre o estado deve continuar provocando instabilidade e chuvas fortes no Rio Grande do Sul neste domingo (24). Há possibilidade de chuva fraca a moderada nas regiões Norte, Nordeste e Litoral Norte. Nas demais áreas, o tempo deve permanecer firme, com sol predominando ao longo do dia. As temperaturas devem variar entre mínimas de -1°C e máximas de 15°C