Na manhã deste domingo (24), um grave acidente envolvendo uma criança foi registrado no km 122 da BR-277, em Campo Largo, região metropolitana de Curitiba. O incidente ocorreu nas proximidades da localidade de Rondinha, próximo à igreja católica.

De acordo com informações preliminares, a criança teria aberto a porta do caminhão em que viajava e caiu na pista. Equipes da concessionária Via Araucária e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e prestaram os primeiros socorros no local.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 11h15, o Núcleo de Operações Aéreas da corporação recebeu uma solicitação de apoio para transporte aeromédico. A vítima, do sexo masculino, apresentava quadro de traumatismo cranioencefálico (TCE) grave e necessitava de remoção urgente para atendimento hospitalar.

Após ser estabilizada pelas equipes médicas, a criança foi embarcada na aeronave da PRF e transportada em menos de cinco minutos até o Hospital do Trabalhador, em Curitiba, onde permanece sob cuidados especializados.

Durante o atendimento, a rodovia precisou ser temporariamente bloqueada para garantir a segurança da operação aérea. Familiares da vítima acompanharam o resgate em estado de choque, diante da gravidade do ocorrido.

A PRF investiga as circunstâncias do acidente e reforça a importância de medidas de segurança no transporte de passageiros, especialmente crianças, em veículos de carga.

