No dia 23/03/2025, por volta das 22h40, no km 24,8 da BR 153 próximo a entrada que vai para o monjolinho , no município de Jacarezinho (PR), a equipe da PRF atendeu um sinistro de trânsito do tipo colisão frontal com uma vítima morta.

Tratava-se de uma motocicleta HONDA/CG 160 FAN de Jacarezinho/PR, conduzida por um masculino de 26 anos, completos no dia do sinistro, que veio a óbito no local após colidir frontalmente com uma carreta que seguia no sentido Jacarezinho/PR – Ourinhos/SP. A colisão ocorreu na faixa de deslocamento da carreta.

Compareceram ao local equipes da Concessionária EPR, Polícia Científica/IML, Polícia Civil e PRF.

A confecção do Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito ficará a cargo da PRF.