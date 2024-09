O Núcleo de Apoio e Assistência Estudantil (NAE) da Universidade Estadual do Norte do Paraná promove a II Jornada de Promoção de Saúde Mental e Prevenção ao Suicídio no próximo dia 12, às 19h30. Com o tema “Saúde e adoecimento psicológico em ambiente universitário”, o evento será gratuito e ocorrerá de forma online pelo canal do YouTube do NAE, com emissão de certificado.