Uma câmera instalada no painel de uma carreta flagrou o momento em que um caminhão tombou e causou um acidente com seis veículos na BR-277, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. O engavetamento foi registrado na noite desta terça-feira (10), na altura do km 105, no bairro Guarani, na pista sentido Ponta Grossa.

Nas imagens registradas pela câmera, é possível ver que um caminhão tenta realizar uma curva, porém, no momento em que reduz a velocidade, tomba na BR-277. A carga de vidro atingiu dois carros de passeio que estavam na pista, e logo na sequência, uma caminhonete bateu no caminhão tombado.

No local do acidente, na BR-277, vários motoristas e testemunhas relataram que havia óleo na pista. O produto pode ter sido derramado devido a outra colisão. “Tinha óleo na pista […] eu caí, saí fora do caminhão por baixo. Não sei como não morri. Eu só agradeço a Deus por estar vivo. Importante que estamos vivos, minha mulher não sofreu nada”, contou o motorista do caminhão que tombou.

O caminhoneiro que seguia logo atrás e conseguiu evitar a colisão, também relatou a presença de óleo na rodovia. “Muito óleo na pista. Única coisa que eu vi foi o caminhão freando na minha frente, muita fumaça, e já o tombamento logo em seguida os barulhos. Eu consegui parar”, contou Edson Bruger.

Engavetamento na BR-277 aconteceu no trecho entre Curitiba e Ponta Grossa (Foto: PRF)

Apesar do susto e nos danos em seis veículos, nenhuma pessoa teve ferimentos graves. Cinco pessoas receberam atendimento médico e foram encaminhadas para hospitais da região. A BR-277 ficou interditada por sete horas.

Assista o vídeo 👇

https://www.instagram.com/reel/C_x3dztOIee/?igsh=a243d2VkYmY1d3o5