A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) informa a decisão do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) realizada na manhã do dia 05/06/2023, que deliberou pela suspensão do Calendário Acadêmico a partir do dia 15/05/2023. A reunião teve início às 9h30 no Campus Luiz Meneguel, no município de Bandeirantes e finalizou às 14h. A suspensão não afetará as atividades desenvolvidas pelos programas de pós-graduação da UENP.