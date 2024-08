Os atendimentos individuais nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) para diabetes e hipertensão aumentaram muito nos últimos dois anos. Um levantamento da Secretaria de Estado da Saúde, com dados do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (Sisab), do Ministério da Saúde, mostra que os números de atendimentos têm crescido constantemente nessa década.

Com o intuito de auxiliar no tratamento e prevenção da doença, a Sesa adota o Modelo de Atenção às Condições Crônicas (MACC) a fim de melhorar a resolutividade do atendimento aos usuários com hipertensão arterial e diabetes, por meio da estratificação de risco das pessoas com a doença para proporcionar tratamento e acompanhamento adequados.

AÇÕES PARA O CUIDADO – Além dos trabalhos desenvolvidos pela Sesa no SUS Paraná, por meio da Linha Guia de Diabetes Mellitus e Linha Guia de Hipertensão Arterial, estratificando o risco de cada pessoa para o cuidado em saúde mais adequado e em tempo oportuno, a pasta realizou neste primeiro semestre vários encontros sobre o tema.

Foram cinco capacitações referentes ao Cuidado das Pessoas com Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus, que integram os workshops do PlanificaSUS. O programa é um processo de educação permanente que permite desenvolver a competência das equipes para o planejamento e organização da atenção à saúde com foco nas necessidades dos usuários, baseando-se em diretrizes clínicas, de acordo com o Modelo de Atenção às Condições Crônicas (MACC).

Os workshops aconteceram na macrorregião de saúde Leste, compreendendo as regiões de União da Vitória, Ponta Grossa, Guarapuava, Irati, Paranaguá e Telêmaco Borba e reuniram mais de 700 profissionais. Eles têm os objetivos de compreender os conceitos de condições de saúde, estratificação de risco, gestão da condição de saúde e macroprocessos organizados das linhas de cuidado para as condições crônicas na Atenção Primária à Saúde (APS) e Atenção Ambulatorial Especializada (AAE).