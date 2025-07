Um forte vendaval atingiu algumas cidades do Paraná durante a noite deste domingo (27). Em Diamante do Norte, as rajadas de vento atingiram 91/km/h. Do mesmo modo, o estado segue em alerta para ventos fortes e um ciclone extratropical, que deve atingir todo Sul do Brasil.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), pelo menos 18 cidades tiveram ventos superiores aos 60 km/h provocados pelo vendaval no estado. Os números foram registrados até às 23h30.

Veja a lista de maiores rajadas de vento neste domingo (27), conforme o Simepar:

Diamante do Norte (91,1 km/h)

Santo Antônio da Platina (83,5 km/h)

Japira (76,3 km/h)

Guarapuava (74,5 km/h)

Laranjeiras do Sul (73,4 km/h)

Campo Mourão (72,4 km/h)

Londrina (71,6 km/h)

Cornélio Procópio (70,6 km/h)

Altônia (70,2 km/h)

Cambará (69,5 km/h)

Umuarama (68,7 km/h)

Pinhão (67,3 km/h)

Ivaí (65,9 km/h)

Ubiratã (65,5 km/h)

Joaquim Távora (64,4 km/h

Cascavel (63,7 km/h)

Cândido de Abreu (62,6 km/h)

Santa Maria do Oeste (61,5 km/h)

Vendaval no Paraná: ciclone extratropical, chuva e ventos atingem o estado

Além do vendaval, um forte ciclone extratropical deve atingir o Sul do Brasil ainda nesta segunda-feira (28), trazendo ventos fortes e pancadas de chuva para o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, conforme a previsão.