Em tempos de tempestades severas, um hábito se tornou mais frequente entre os paranaenses: observar o céu. Atenta à aproximação de tempestades, a população passou a analisar mais a movimentação da atmosfera, e a dúvida mais frequente tem sido sobre os tipos de nuvens.

A equipe do Simepar, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, explica quais são as nuvens que indicam a aproximação de ocorrências mais graves: quanto maior o desenvolvimento vertical da nuvem (formando enormes torres que se estendem da base até altas altitudes), maior o potencial para a formação de tempestades.

O Atlas Internacional de Nuvens, publicado pela Organização Meteorológica Mundial (OMM) e seguido pelo Simepar, classifica as nuvens em dez gêneros principais, definidos com base na aparência e na altitude. Esses gêneros subdividem-se em quatorze espécies, nove variedades, além de incluírem características suplementares e nuvens especiais. As nuvens podem se juntar, portanto estima-se mais de cem combinações possíveis.

Muitas vezes, identificar e classificar exatamente o tipo de nuvem é uma tarefa desafiadora, pois frequentemente diferentes tipos de nuvens podem estar presentes ao mesmo tempo ou em camadas próximas no céu. As características visuais e meteorológicas podem se misturar, criando transições graduais ou formas híbridas. Variações locais de temperatura, umidade e vento influenciam diretamente a formação e aparência das nuvens, tornando a observação e classificação ainda mais complexas, mas algumas nuvens têm características bem definidas.

NUVENS BAIXAS – Entre as nuvens baixas, a mais comum é a Cumulus, que tem bordas bem definidas e uma base plana. “São formações típicas de dias quentes, úmidos e com bastante sol, caracterizadas por sua aparência fofa e semelhante a bolas de algodão. Elas geralmente se formam cerca de um quilômetro acima do solo e não apresentam grande desenvolvimento vertical. O ar próximo à superfície sobe e forma as nuvens. Em condições de instabilidade atmosférica, as Cumulus podem evoluir para formações maiores, expandindo-se principalmente na vertical”, explica Julia Munhoz, meteorologista do Simepar.

Também baixas, as nuvens Stratus são formações horizontais que cobrem o céu de maneira uniforme e contínua, como um manto cinzento. Não possuem bordas bem definidas, e criam uma atmosfera mais nublada, e opaca. “São mais comuns em dias frios e úmidos ou durante a manhã. Normalmente, desenvolvem-se em altitudes inferiores a dois quilômetros, formadas quando o ar quente e úmido se desloca sobre uma superfície mais fria, resfriando-se até atingir o ponto de saturação. Frequentemente, indicam neblina ou chuviscos leves, sem precipitação significativa”, afirma Júlia.

Outro tipo de nuvem formada em altitudes baixas (um a dois quilômetros acima da superfície), as nuvens Stratocumulus cobrem grandes áreas do céu, com uma textura característica em blocos, ondulações ou faixas, que parecem “flocos” ou “rolos” organizados, separados por pequenos espaços de céu claro. Diferentemente das nuvens stratus, elas apresentam textura e variações na tonalidade, alternando entre cinza e branco.

“As Stratocumulus geralmente aparecem em dias frescos e úmidos, quando o ar próximo à superfície sobe e se mistura com camadas mais frias da atmosfera. Elas estão associadas à condições de tempo estáveis ou em transição, e podem trazer chuviscos leves”, ressalta Júlia.

Já as nuvens Nimbostratus são formações densas e espessas que cobrem o céu de maneira uniforme, sem bordas ou formações distintas, que elas bloqueiam quase completamente a luz solar, deixando o ambiente com pouca luminosidade. Aparecem geralmente em dias úmidos e frios e geralmente estão associadas a chuvas contínuas ou neve de intensidade moderada. Elas se formam em altitudes entre um e três quilômetros acima da superfície, e estão relacionadas a sistemas meteorológicos de larga escala, como frentes frias ou quentes.

MÉDIAS – As nuvens Altocumulus são formadas por pequenos aglomerados ou ondulações em tons de branco ou cinza, como flocos ou placas arredondadas, com pequenos espaços claros entre as formações. Ficam localizadas em altitudes médias (dois a sete quilômetros acima da superfície).

Associadas a umidade moderada e movimentos ascendentes de ar, elas costumam ser translúcidas, permitindo visualizar a posição do Sol. São comuns em manhãs ou dias com umidade moderada e geralmente indicam mudanças no tempo, como a aproximação de frentes frias ou sistemas de baixa pressão.

Formadas na mesma altitude média, as nuvens Altostratus são mais uniformes e cobrem grande parte do céu, geralmente em tons de cinza ou azul-acinzentado, como uma camada extensa e translúcida que permite que o Sol ou a Lua sejam vistos como um disco fosco, sem brilho. São mais finas que as Nimbostratus. Elas estão associadas a sistemas meteorológicos como frentes quentes, indicando a aproximação de chuvas ou neve leve a moderada.

ALTAS – Em altitudes elevadas, acima de seis quilômetros, se formam as nuvens Cirrus, compostas exclusivamente por cristais de gelo. Elas são formações delicadas, com aparência fibrosa ou em forma de fios, plumas ou traços espalhados pelo céu, geralmente de cor branca brilhante. Essas nuvens estão frequentemente associadas a condições estáveis em níveis superiores da atmosfera, mas também podem indicar a aproximação de frentes ou sistemas de baixa pressão.

“Elas são leves e não bloqueiam a luz do Sol, criando um céu claro e translúcido. A presença de cirrus pode ser um sinal de mudanças no tempo, como a aproximação de chuvas ou tempestades nas próximas 24 a 48 horas, especialmente se começarem a aumentar em quantidade”, detalha Júlia.

Também formadas em altitudes elevadas, as nuvens Cirrocumulus são compostas, principalmente, por cristais de gelo. Elas aparecem em padrões organizados, como pequenos flocos ou grânulos, frequentemente dispostos em filas ou ondulações, cobrindo parte ou todo o céu em tons de branco brilhante. Elas são finas e translúcidas, sem sombras em suas formações.

“Elas estão associadas a condições de estabilidade nos níveis superiores da atmosfera. Embora não estejam diretamente ligadas à precipitação, sua presença pode indicar a chegada de umidade em altitudes elevadas, sugerindo mudanças no tempo nas próximas horas ou dias”, explica Júlia.

Aquela aparência fina e leitosa, porém translúcida, que cobre o céu de maneira uniforme em altitudes elevadas, é a característica das nuvens Cirrostratus. Quando elas estão no céu, o sol ou a lua ficam visíveis muitas vezes com a formação de um halo luminoso ao redor. Elas não produzem precipitação diretamente, mas aparecem quando há umidade em níveis superiores da atmosfera e frequentemente, indicam a aproximação de sistemas frontais ou tempestades em desenvolvimento: chuva ou neve, nas próximas horas ou dias.

DESENVOLVIMENTO VERTICAL – As mais altas de todas são as Cumulonimbus, que possuem formações verticais imponentes. Da base, a cerca de um quilômetro do solo, ela cresce até os níveis superiores da troposfera, acima de 12 km de altura.

Com uma base escura e um topo em forma de bigorna, as Cumulonimbus são associadas a tempestades severas, incluindo chuvas fortes, raios, granizo, intensas rajadas de vento (downbursts) e, ocasionalmente, tornados. Estas nuvens indicam forte instabilidade atmosférica e desempenham um papel essencial na redistribuição de calor e umidade na atmosfera.

“Elas são fáceis de reconhecer porque têm uma base escura e crescem muito alto, parecendo uma torre gigante de algodão-doce. O topo pode parecer uma bigorna ou um chapéu achatado. Estas nuvens costumam aparecer em dias quentes e úmidos”, detalha Júlia.

ESPECIAIS – Saindo das Cumulonimbus, algumas nuvens ganham característica de um funil em direção ao chão. Caso toque o solo, a nuvem funil é considerada um tornado. Caso o toque com a superfície ocorra em rios, lagos ou no oceano, o nome dado é tromba d’água.

Já as nuvens Mammatus são caracterizadas por protuberâncias pendentes da base de uma nuvem, com aspecto de “bolsas”, e estão normalmente associadas a cumulonimbus em dissipação ou em tempestades severas, como queda de granizo, fortes rajadas de vento, chuvas intensas e até tornados. Indicam intensa turbulência atmosférica na base da nuvem. Não representam perigo diretamente, mas indicam um ambiente instável.

Existem ainda as nuvens Lenticulares, que possuem formato de lente ou disco, e por isso são frequentemente confundidas com OVNIs. “Elas são relacionadas ao fluxo de ar estável e úmido que interage com terrenos elevados, como montanhas ou cordilheiras. Formam-se quando o ar sobe o relevo, condensa e cria a nuvem. Ao descer, evapora, gerando o formato característico em lente. Indicam a presença de fortes correntes de ar e turbulência, representando risco para aeronaves, mesmo em céus aparentemente calmos”, detalha Júlia.

Por fim, as nuvens Pileus formam uma fina camada em forma de “capuz” ou “véu” no topo de uma nuvem em ascensão, como Cumulus ou Cumulonimbus. “Elas estão relacionadas a um rápido movimento ascendente do ar quente e úmido, que condensa ao atingir camadas mais frias na atmosfera. Indicam forte convecção atmosférica, sendo precursoras do crescimento vertical da nuvem principal. Estão associadas a condições meteorológicas instáveis, com potencial de evolução para tempestades, que podem se tornar severas”, afirma Júlia.

Quem quiser conhecer mais sobre as variedades de nuvens, pode acessar o Atlas completo da Organização Meteorológica Mundial em https://cloudatlas.wmo.int/.