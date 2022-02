Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Dwayne Johnson afirmou que viveu um “momento de aprendizado” após sofrer críticas de fãs ao apoiar o comediante e comentarista de UFC Joe Rogan, dono do polêmico podcast “The Joe Rogan Experience”, acusado de espalhar fake news sobre a Covid-19 e propagar o discurso anti-vacina.

No início desta semana, Rogan postou um vídeo se explicando em suas redes sociais após artistas como Neil Young retirarem suas músicas do Spotify em repúdio à manutenção do podcast na plataforma, mesmo com informações que vão contra dados de órgãos de saúde.

Nele, o comediante afirma que “não está tentando espalhar informações falsas, nem tentando ser controverso” com o podcast e sim “falar com as pessoas e ter conversas interessantes”.

Em resposta, The Rock escreveu: “Coisas ótimas aqui, irmão. Perfeitamente articulado”, acrescentando que gostaria de se reunir com Rogan para tomar uma bebida.

Mas muitos fãs se mostraram decepcionados com o apoio do ator e ex-lutador à figura polêmica, já que ele também está sendo acusado de racismo após internautas encontrarem mais de 20 vídeos em que o podcaster repete um termo em inglês ofensivo à comunidade negra.

Pouco depois, Johnson veio a público se desculpar, respondendo ao comentário do autor Don Winslow,, que alertou que o artista estava fazendo “um péssimo uso de seu poder” ao defender Rogan, questionando se ele já havia ouvido “suas muitas declarações racistas sobre pessoas negras”.

“Muito obrigada por isso, eu te ouço assim como a todo mundo daqui 100%. Eu não sabia que ele usou a ‘N word’ antes te fazer meus comentários, mas agora me eduquei sobre a narrativa completa. Um momento de aprendizado para mim. Mahalo, irmão, e tenha um ótimo e produtivo final de semana”, respondeu The Rock.