Funcionários de Faustão relatam más condições de trabalho

Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão e Televisão de São Paulo (SERTESP) encaminhou para a Band, nessa quarta-feira (9/3), uma reclamação coletiva de funcionários do Faustão na Band, programa diário apresentado por Fausto Silva.

De acordo com o site Na Telinha, os empregados acusaram a emissora do Morumbi de más condições de trabalho. O documento aponta jornada de trabalho de mais de 12 horas por dia, além do tempo de deslocamento entre as casas dos funcionários ao estúdio.

O sindicato afirma que já havia reclamado com a emissora sobre os supostos abusos com os funcionários, mas não houve resolução para os problemas até o momento.