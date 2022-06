Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A música sulista, de tradição, terá vez no palco do Sesi Cultura em Santo Antônio da Platina! E será em grande estilo: com o acordeonista Diego Guerro e o violonista Arthur Boscato. Os instrumentistas apresentam o show “De gaita e violão” e promovem uma verdadeira viagem pela trajetória da produção musical do Sul do Brasil.

Parceiros desde 2011, a dupla leva a música de tradição regional – impressa nas identidades de ambos – em uma mistura com referências contemporâneas. Neste show, Diego e Artur prestam uma homenagem aos compositores que ajudaram a construir a chamada “música tradicionalista”. E com essas referências também foram criadas as composições autorais, que também compõem o repertório do show.

“De gaita e violão” representa o desejo de se comunicar com todas e todos, partindo de uma fala simples para alcançar o que há de mais complexo em cada um de nós, as emoções tocadas, literalmente, pela mais abstratas das artes: a música.

“De Gaita e Violão” é uma iniciativa do programa Sesi Música, que é um projeto estratégico desenvolvido pela Gerência de Cultura do Sesi. Ele está ancorado nas diretrizes de promover a cultura, reforçando os conceitos da cidadania por meio da democratização do acesso aos bens e serviços culturais, com compromisso com a pluralidade e diversidade cultural. Consequentemente, o Sesi Música contribui para a qualidade de vida e inserção social e cultural dos trabalhadores da indústria, seus dependentes e a comunidade. O Projeto Sesi Música foi criado para promover a cultura musical, com intuito de formação de plateia para a música e fomento da produção artística local e nacional.

Depois de Santo Antônio da Platina, o espetáculo ainda acontece em Curitiba, no dia 25. Ele já passou por Guarapuava, Pato Branco, Londrina e Arapongas, no mês de junho, sempre nos espaços gerenciados pelo Sesi Cultura Paraná.

Serviço: