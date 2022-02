Realizada entre os dias 2 e 5 deste mês, a enquete mostrou que 51,9% dos entrevistados não aprovaram a escalação do marido de Angélica para os domingos na emissora dos Marinho. Huck só é bem aceito entre os mais jovens, os de menor poder aquisitivo e moradores da região Nordeste.

No total, a pesquisa ouviu, por telefone, 2.012 pessoas em todo o país. A margem de erro dos resultados é de 2,2%, com 95% de confiança.

Huck assumiu a atração há cinco meses, com a ida de Fausto Silva para a Band. O único grupo em que o ex-Caldeirão se deu bem foram os mais jovens, com idade abaixo de 15 anos. Nessa faixa, ele teve 61,5% de aprovação.

O público foi questionado, também, sobre quem desempenharia melhor a função. Tiago Leifert saiu na frente, com 33,4% da preferência, contra os 18,4% que torce por Celso Portiolli, do SBT. O nome menos votado, porém, foi o de Fernanda Gentil, com 5% das intenções.