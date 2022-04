A atriz e apresentadora Tatá Werneck, 38, desistiu de participar da homenagem da São Clemente a Paulo Gustavo na Marquês de Sapucaí, no Rio, na primeira noite de desfiles do Carnaval.

A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista. Em nota, ela diz que tentou participar, mas que por diversos motivos não conseguiu.

Pelas redes sociais, muita gente estranhou o fato de Tatá não ter sido vista na Sapucaí. Um vídeo que circula pela internet mostra uma conversa que seria de Ingrid Guimarães com Tatá. Pela leitura labial, é possível notar ela dizer “Já chegou até aqui”, “Tira o salto, Tatá” e “você está dentro do carro?”.

Outras imagens que circulam mostram ela dentro do carro chegando ao local, mas essa informação não foi confirmada nem desmentida pela assessoria.

Antes mesmo de começar o desfile, Tatá já havia informado pelo Twitter que essa saída de casa seria muito difícil para ela. Desde a morte de Paulo Gustavo, em maio de 2021 por complicações da Covid-19, que ela evita deixar sua residência por outros motivos que não seja trabalhar.

“Vou com minha máscara e vou tirar só na hora do desfile. Confesso que estou bem nervosa. Mas se eu não tivesse nessa homenagem iria me arrepender muito. Peço de antemão desculpas caso alguém me ache antipática”, escreveu.