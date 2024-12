Um avião caiu em uma avenida movimentada na cidade de Santa Helena, no Equador, na última terça-feira (26), os dois ocupantes da aeronave morreram. Conforme a mídia local, o avião militar caiu durante um voo de treinamento.

As vítimas foram identificadas pela Força Aérea como a Capitã Diana Estefanía Ruiz Solís e o Cadete Juan Andrés Pacheco Ramírez. De acordo com a Aeronáutica, uma investigação foi aberta para descobrir as causas do acidente. A princípio acredita-se que ocorreu uma falha mecânica na aeronave.

O momento do acidente foi registrado por câmeras de segurança do local (assista abaixo), na gravação é possível ver o avião caindo em cima de um carro. Um motociclista cai devido ao impacto do acidente. O motorista e o motociclista atingidos pela aeronave foram socorridos e encaminhados ao hospital, o estado de saúde e identidade das vítimas não foram divulgadas.

Avião cai em avenida movimentada; assista