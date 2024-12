Um motorista sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) invadiu a preferencial e atingiu uma moto na tarde deste domingo (1º), em Almirante Tamandaré (PR), na Região Metropolitana de Curitiba.

A informação foi dada em primeira mão pelo portal É Notícia PR.

Câmeras de segurança mostraram o acidente ocorrido na Rua Lauderindo Pereira Machado, próxima a Rodovia dos Minérios.

As imagens mostram o motorista sem CNH do Fusca reduzir a velocidade e entrar na pista contrária para fazer uma conversão. Só que na mesma faixa vinha uma moto com dois ocupantes e o veículo acertou a lateral do carro e caiu alguns metros adiante.

Até o fechamento dessa matéria não há atualização sobre o estado de saúde do piloto e do passageiro da moto.

O Fusca envolvido no acidente foi recolhido pela Polícia Militar, embora não há informações se o motorista do veículo foi detido pelos policiais.

Veja momento em que motorista sem CNH colide com moto

https://portaltanacidade.com/policial/motorista-sem-cnh-invade-preferencial-e-colide-com-moto-no-parana/