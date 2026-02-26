Estudo da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná (Faciap) apontou que o comércio e as micro e pequenas empresas serão as mais impactadas com o fim da Escala 6 x 1 no mercado de trabalho.

Segundo o levantamento, a adoção de modelos de trabalho como o 5×2 ou 4×3 tendem a “produzir impactos desiguais no mercado formal do Paraná”.

A Faciap pontua que o comércio deve ser mais impactado que outros segmentos pela maior presença de empresas enquadradas no Simples Nacional, com maior dificuldade em realizarem grandes mudanças para se adaptarem ao novo regramento trabalhista.

Discutir jornada como se todo o mercado fosse homogêneo ignora que o porte da empresa e o regime tributário condicionam diretamente o custo e a viabilidade de reorganização das escalas”, aponta o levantamento.

O comércio é um dos setores que mais geram empregos no Paraná. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), apontam que o segmento gerou 14.401 empregos formais em 2025, com 763.474 vínculos empregatícios totais no estado.

São justamente as atividades que mais contratam que tendem a sentir primeiro e com maior intensidade os efeitos de uma eventual reforma. Esse perfil envolve maior rotatividade e forte dependência de cobertura de horários e picos de demandam características que aumentam a sensibilidade operacional a mudanças na jornada”, complementa o estudo.

Por fim, a Faciap defende que antes de qualquer mudança em modelos trabalhistas sejam aplicadas é necessário maior debate com as micro e pequenas empresas, “que formam a base do emprego formal no comércio e lideram a dinâmica de contratações no Estado”.