Na manhã de quarta-feira (25), policiais civis atenderam a uma denúncia de plantio de maconha no bairro Monte Real, em Santo Antônio da Platina.

De acordo com a Polícia Civil do Paraná (PCPR), a equipe recebeu informações de que um morador estaria cultivando a planta em sua residência. Ao chegar ao endereço indicado, os agentes realizaram a abordagem e confirmaram a situação.

O jovem de 25 anos admitiu o cultivo e mostrou aos policiais o local onde mantinha o pé de maconha, afirmando que a droga seria destinada apenas ao consumo próprio.

Diante do flagrante, ele foi conduzido à delegacia, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado. Após os procedimentos legais, o rapaz foi liberado.