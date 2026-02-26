A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu dois homens, de 20 e 23 anos, em flagrante pela prática do crime de furto qualificado em um estabelecimento comercial. As capturas aconteceram na tarde desta quarta-feira (25), em Jaguariaíva, nos Campos Gerais.

A ação foi realizada após a informação de furto em andamento em um supermercado localizado na região central da cidade.

Segundo o delegado da PCPR Willian Arantes Nunes, com base nas características informadas, os policiais iniciaram diligências e localizaram os suspeitos a cerca de 100 metros do local, enquanto fugiam por uma escadaria.

“Durante a abordagem, foram recuperados os produtos subtraídos, entre eles frascos de creme de avelã, unidades de café a vácuo, desodorante e itens de higiene capilar. O valor dos objetos ultrapassa R$ 400”, explica.

Os dois homens foram encaminhados ao sistema penitenciário.

DENÚNCIAS – A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações contra crimes patrimoniais. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos números 197 da PCPR, 181 do Disque-Denúncia ou diretamente à delegacia local pelo telefone (43) 3535-6721.