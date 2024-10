O Governo do Estado mandou nesta segunda-feira (07) para a Assembleia Legislativa um projeto de lei que atualiza valores do auxílio-alimentação e implementa o benefício para categorias que ainda não recebiam. Ele vai passar a alcançar 68 mil servidores.

Atualmente, cerca de 58 mil servidores de quadros próprios do Estado já contam com o benefício, no valor de R$ 634,74. Eles vão receber um acréscimo de R$ 200, totalizando R$ 834,74. Outros 10 mil servidores, entre estatutários e comissionados, também vão receber o benefício com o novo valor.

Com as reestruturações implementadas nos últimos anos, já recebem o auxílio servidores das carreiras da Segurança Pública (bombeiros, policiais civis, policiais militares, policiais penais e policiais científicos), Saúde, Técnica Universitária, funcionários da Educação Básica, procuradores e advogados do Estado, e servidores da Agepar e do Quadro Próprio do Poder Executivo. Os professores do Quadro do Magistério recebem uma gratificação no salário.

A expectativa é que o projeto seja aprovado no mês de outubro, com o benefício pago na folha de novembro. O impacto nos cofres estaduais será de R$ 60 milhões ainda em 2024 e de R$ 248 milhões no decorrer do ano que vem.

Essa é uma maneira de reconhecer o bom trabalho dos nossos servidores estaduais, que fazem a máquina pública trabalhar com cada vez mais eficiência, prestando bons serviços aos paranaenses”, afirma Ratinho Junior. “Com responsabilidade fiscal e contas equilibradas, estamos garantindo ao mesmo tempo os maiores investimentos públicos dos últimos anos e reconhecimento aos profissionais que fazem o Paraná ser exemplo nacional de gestão”.